Screening oncologici | doppia tappa in Irpinia dell’Asl di Avellino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lodella mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Per le donne dai 50 ai 69 anni sarà possibile aderire allodella mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allodel collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test. Sabato 9 marzo i Camper farannoa Vallesaccarda in Piazza Michele Addesa. Per prenotazioni Associazione Iris Tel. 3496554392 Tel. 3406199130 Domenica 10 marzo i Camper farannoa Montemiletto in Via Roma (presso Casa Comunale). Per ...