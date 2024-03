Scotch e foto agli Uffizi Blitz degli eco-attivisti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Hanno attaccato con loi volantini con le immagini dell’alluvione di novembre sul vetro protettivo della Primavera di Botticelli e sul muro adiacente hanno srotolato uno striscione con scritto ‘Fondo riparazione’, distribuito volantini, urlato frasi in difesa del clima e sono infine rimasti seduti per un’ora davanti all’opera. È ildi Firenze, ieri poco dopo le 12, di cinque aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione: sono stati identificati dai carabinieri.

