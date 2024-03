Scoppia il caso Napoli-Dazn De Laurentiis furioso | “Fuori dai c… Parleremo solo con Sky e Rai”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aurelio De, presidente del, ha preso di miracon una serie di accuse, annunciando il silenzio stampa nei confronti del servizio di streaming. Tutto nasce da un video diventato virale nei social e girato nel pre-partita di-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A poi vinto dai partenopei per 2 a 1. Il filmato, trasmesso su Cbs Sports negli Stati Uniti, mostra Deche ha un certo punto inveisce contro una telecamera che riprende l’arrivo della squadra allo stadio: “non ha il diritto di fare nulla”, afferma. Poi aggiunge: “dai c…”. Non è chiaro se la telecamere fosse effettivamente quello della piattaforma streaming, ma è certa la furia del presidente del, che opta per il silenzio ...

