Scontri Cosenza-Catanzaro | le forze dell’ordine esaminano i filmati di sorveglianza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Proseguono le indagini sugliavvenuti al termine del derby di Serie B,. Al centro degli accertamenti degli investigatori della Questura dici sono anche i video ripresi dal sistema dioltre a numerosiad opera di privati subito diventati virali sui social. La Polizia sta cercando di individuare i responsabili degli incidenti nel parcheggio del centro commerciale di Rende. In uno dei video all’esame degli investigatori, si vede un gruppetto di cinque, sei persone incappucciate che dal lato dell’ingresso del centro commerciale lanciano delle torce all’indirizzo del parcheggio dove sono fermi i pullman con i tifosi ospiti. In un altro filmato si vede correre un gruppo di individui incappucciati e con in mano dei bastoni. Di tredici ...

Scontri dopo il derby, Occhiuto solidale con gli agenti feriti: «Ora si faccia luce»: «Esprimo la mia totale solidarietà agli agenti di polizia rimasti feriti ieri a Cosenza durante i disordini successivi alla partita di calcio con il Catanzaro». Così il senatore di Forza Italia Mario ...corrieredellacalabria

Serie B, Scontri dopo Cosenza-Catanzaro: 13 poliziotti contusi, indagini in corso: Il pullman dei sostenitori giallorossi è stato colpito da sassi e petardi lanciati dai sostenitori del Cosenza. A questo punto, però, i tifosi sono scesi dal mezzo pesante ed è iniziata la guerriglia.tag24