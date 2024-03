Sconfitta di rigore al Menti della Casertana | Candellone regala i tre punti alle Vespe

(Di lunedì 4 marzo 2024) Castellammare di Stabia (dal nostro inviato Alfredo Stella). Perde l’ennesimo derby di lunedì la. Così come a Benevento e ad Avellino anche a Castellammare si ripete la sventura. Non dato unsacrosanto su Curcio nei secondi finaligara. Primo tempo E’ la Juve Stabia a tentare nei primi minuti qualche affondo ben contenuto dalla difesa rossoblù. Prima vera azione è di marcaall’11’ con Calapai che ha tentato un tiro cross troppo alto per la testa di Montalto che spizzica la palla. Ci provano i padroni al 13’di casa ma la difesa fa buona guardia. Pericolo Stabia al 22’ con Adorante che spizzica la palla e permette a Venturi di bloccare la sfera. Azionecon Thiam al 32’ che lascia in maniera improba la propria porta favorendo una potenziale azione da rete per gli ...

