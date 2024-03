Scommesse | oltre 1300 partite sospette nel 2023 | aumento del 9%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nelsono state identificate 1.329(+9% rispetto al 2022), in 12 diversi sport e in 105 Paesi, su850mila eventi monitorati da Sportradar Integrity Services, l’unità di Sportradar che ha pubblicato il suo secondo report annuale Betting Corruption and Match-fixing in. Il numero totale di, come evidenzia agipronews, dimostra comunque che letruccate rappresentano una bassa percentuale negli eventi sportivi globali (lo 0,5%, e nessun singolo sport ha un rapporto disuperiore all’1%). Lo sport con il maggior numero di incontri sospetti è il calcio con 880 segnalazioni (il 66% del totale), seguito dal basket con 205...