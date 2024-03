Sciopero generale l’8 marzo | “contro ogni forma di violenza” Ecco cosa si ferma dalla scuola | la sanità e i trasporti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) L‘8, Giornata internazionale della donna, è la data del prossimo, proclamatomaggior parte delle sigle sindacali italiane (Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub, Ui, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil). E anche di unotransfemminista promosso dal movimento “Non una di meno“, che invita le donne alla mobilitazione. Il movimento ha invitato allol’8lapatriarcale in tutte le sue forme”, per mettere in atto “un blocco della produzione e della riproduzione nelle case e sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle università, nei ...