Sciopero 8 marzo 2024 | i servizi a rischio in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4– L’8non sarà solo la Giornata internazionale della donna ma anche un giorno di mobilitazione, con unogenerale proclamato da gran parte dei sindacati italiani. Sono tante le anime che sfileranno nelle strade delle cittàne e romagnole. Un altro venerdì in piazza a Bologna, corteo per l’8: attese migliaia di persone Molte sigle si mobiliteranno e proclameranno 24 ore di astensione dal lavoro per rivendicare i diritti delle donne e protestare contro le discriminazioni, la violenza e la precarietà. In particolare parteciperanno alla mobilitazione la Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil.Scuola, università, ricerca, ...