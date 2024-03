Sciatore 16enne travolto da una valanga in un fuoripista | tragedia in Alto Adige | trovato morto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un ragazzo di 16 anni èda unadurante una Plan in val Passiria, in. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 3 marzo, quando il giovane, Markus Raffl, si trovava da solo. Al momento non risultano testimoni. L’allarme era stato lanciato dai familiari, dopo che il ragazzo non era più tornato a casa. Il corpo delè statoalle 21 sotto una. Si tratta della seconda vittima di valanghe in pochi giorni in, con il pericolo di nuove slavine ancora di grado tre su cinque, quindi marcato. Ilsarebbe salito in quota poco prima della chiusura degli impianti, per poi scendere a valle ...