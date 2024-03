Sassuolo | l’esempio di buona gestione calcistica rischia di finire in Serie B Il crac di Berardi esempio di una stagione storta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) La notizia più recente è ferale per il: Domenicoha finito la. Era appena rientrato dopo quasi due mesi per una lesione al menisco e si è dovuto fermare per un’altra lesione, molto più grave: rottura completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il 5 marzo verrà operato a Bologna e prima di luglio non potrà allenarsi con regolarità. Salterà anche gli Europei e potrà, forse, tornare davvero arruolabile per l’inizio del prossimo campionato. Una tegola di quelle pesanti per i neroverdi, anche solo leggendo una statistica: in 27 partite giocate dall’attaccante, sono arrivati 19 punti. Il, a oggi, ne ha 20. Per Ballardini, che è appena arrivato, la situazione è ancora più difficile di quella che si prospettava. Perché ha perso l’attaccante principe (9 gol, ed è peraltro al momento il ...