Sassuolo | grave infortunio per Berardi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – Come se non bastasse la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, arriva un’altra bruttissima notizia per il. Domenicoha rimediato un bruttissimodurante il match contro la squadra di Baroni. Sono infatti confermate le prime sensazioni circa l’dell’attaccante del: si temeva la lesione al tendine d’Achille e così è effettivamente. A chiarirlo è il bollettino medico diramato dalattraverso i propri canali ufficiali. Unche non consentirà adi concludere la stagione e che lo terrà fermo ai box per un bel po’, considerato anche che per lui sarà necessario l’operazione chirurgica. Domanisi opererà e solamente dopo inizierà ...