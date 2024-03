Sassuolo-Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di SErie a 2023/2024. Ci si gioca la salvezza tra queste due squadre separate da quattro punti, per cui una vittoria può valere doppio.si giocherà sabato 9 marzo 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Settimana tribolata quella dalla quale sono reduci i neroverdi che hanno cambiato due allenatori nel giro di 24 ore, e soprattutto hanno perso per tutta la stagione Berardi, infortunatosi gravemente nell’ultimo match di campionato perso contro il Verona, che ha segnato la settima sconfitta in otto partite. La squadra di Ballardini, terz’ultima in classifica, dovra’ ricominciare a correre per evitare una dolorosa retrocessione I ciociari continuano nella loro discesa verso il ...