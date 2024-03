Sarri | «Dobbiamo presentarci inca****i»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Conferenza stampa, le parole dell’allenatore della Lazio in vista della gara di Champions League contro il Bayern Monaco Vigilia di Champions League per la Lazio, che sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale. L’allenatore biancoceleste Maurizio, in conferenza stampa, analizza così la sfida in casa dei bavaresi. EMOZIONI DI GIOCARE UN OTTAVO DI FINALE– «Io grandi emozioni non ne ho.arrivare determinati. Siamo consapevoli della difficoltà. Questo ci deve dare spirito di sacrificio. Nel calcio niente è impossibile. Sarà partita da presentarsi belli incazzati.» STATO EMOTIVO– «Non penso tanto che non funziona. Giocando ogni 3 4 giorni, ognit anto paghiamo. A firenze siamo arrivati spenti. Fare queste partite ci da esperienza. Per diventare mentalmente competitivi c’è da fare un percorso. ...