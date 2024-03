Sarri | «Contro il Bayern non bisogna emozionarsi | ma avere coraggio ed essere incazzati»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tecnico della Lazio Maurizioha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions LeagueilMonaco. La sua emozione? Questa partita sarà storica per la Lazio «Non ho grandi emozioni, quisi e determinati. Sarà durissima domani. Siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo. Questo ci deve dare spirito di sacrificio. Nel calcio niente però è impossibile, questo deve darci. Nonemozionati, ma belli». Firenze è stato un incidente di percorso? «Giocando ogni 3 giorni ogni tanto paghiamo. Non abbiamo pagato il primo tempoil Bologna, ma nel secondo tempo sì. A Firenze siamo arrivati spenti. ...

