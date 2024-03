Sarno | il 33enne investito è in fin di vita in ospedale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 4 marzo 2024) La situazione diventa di giorno in giorno più difficile. Ildiche, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è statolungo via San Vito, nella zona collinare di, a poche centinaia di metri da casa, si trova ora in condizioni gravissime. L’uomo è ricoverato attualmente all’Umberto I di Nocera Inferiore, ma si troverebbe in fin die la speranza starebbe scemando di giorno in giorno. Come riportato, anche in apertura di prima pagina, dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno ancora indagando per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo quanto raccolto dalle prime informazioni, il giovane, M.M., stava rincasando a piedi ae, probabilmente, ...