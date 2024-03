Sardegna | terminato lo scrutinio | per Todde 1 600 voti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un distacco di circa 1600, secondo i dati ufficiosi. Con la conclusione dellodelle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali per le elezioni di domenica 25 febbraio in, il divario tra Alessandrae Paolo Truzzu si assottiglia ancora di più. Dopo 7 giorni riprende quindi il lavoro dei tribunali sardi che porterà, non prima di un’altra settimana, alla proclamazione ufficiale del nuovo governatore e dei 59 consiglieri eletti. Terminati gli scrutini, è cominciata la verifica dei verbali che sono arrivati dai seggi: si controllerà la regolarità dei documenti e delle operazioni svolte. Poi tutti i plichi confluiranno a Cagliari dove l’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello dovrà stilare il verbale definitivo e proclamare i 58 ...