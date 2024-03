Sardegna | spoglio terminato | Todde vince con soli 1 600 voti di scarto

Non è ancora terminato lo spoglio in tutte le circoscrizioni in Sardegna , tanto che mano a mano che arrivano i dati si riduce il vantaggio di Alessandra ... (fanpage)

In Sardegna si allungano i tempi per la proclamazione degli eletti alle Regioni, visto che lo spoglio va ancora avanti da cinque giorni. I dati riportati dal ... (open.online)

In Sardegna continua lo spoglio dei voti, ma FdI aspetta la verifica di tutti i verbali per capire se ci sono stati vizi di forma. Il Tempo ha intervistato il ... (iltempo)

La partita è chiusa. Si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle Elezioni regionali in ... (lanotiziagiornale)

Regionali, concluso lo spoglio delle sezioni mancanti: i dati ufficiosi, 1.600 voti in più per Todde: Il distacco si è ridotto ma non abbastanza da sperare in un ribaltone, sottolineano dal Campo largo. Ora la verifica dei verbali, entro una settimana la proclamazione ...unionesarda

Chiuse 19 sezioni mancanti, voti ufficiosi +1600 a Todde: Si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna. In base ai dati ufficiosi il divario tra ...ansa

Sardegna, Todde vince per 1.600 voti: In Sardegna, si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede per le elezioni regionali di domenica 25 febbraio. In base ai dati ufficiosi, il di ...lospiffero