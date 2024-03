Sardegna | scrutinio terminato | Todde in vantaggio netto | gioia nel centrosinistra

L’incredibile lentezza nello scrutinio per le elezioni della Regione Sardegna è stata tale fino in fondo. Aggiornamento dopo venticinque ore, un giorno e più, ... (noinotizie)

Dopo un parto lunghissimo è finalmente arrivato l'esito finale del voto che si è tenuto per le elezioni in Sardegna. Come riferisce l'Ansa è stato infatti ... (iltempo)

Si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna . ... (ilfattoquotidiano)

Alessandra Todde ha vinto le elezioni Regionali in Sardegna con un distacco ridotto alla fine a 1.600 voti su Paolo Truzzu. Il dato ancora ufficioso, in ... (open.online)

È finito lo spoglio in Sardegna, Todde avanti di 1600 voti, il riconteggio si allontana: Risulta, comunque, che tutte le sezioni siano state scrutinate, anche le 19 non caricate sul portale Sardegna Elezioni della Regione ... dove è poi stato perfezionato lo scrutinio. Il vantaggio di ...huffingtonpost

Regionali Sardegna: concluso lo scrutinio, la situazione: Concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna. In base ai dati ufficiosi il divario tra ...strettoweb

Elezioni in Sardegna 2024, terminato lo spoglio: Alessandra Todde avanti di 1600 voti. Ribaltone scongiurato: Con una settimana di ritardo e – in mancanza di ulteriori colpi di scena – quindi lo scrutinio per le Elezioni regionali in Sardegna dovrebbe essere finalmente concluso anche se, al momento, il sito ...tag24