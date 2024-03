Sardegna | la conta infinita | almeno 2 settimane per la proclamazione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Ci vorrannoaltre dueprima che l'ufficio elettorale centrale della Corte d'appello di Cagliari riesca a proclamare presidente e consiglieri regionali eletti inil 25 febbraio scorso. I tempi sono in linea con quelli di cinque anni fa, quando l'ufficializzazione dei risultati elettorali arrivò il 20 marzo, mentre le elezioni si erano tenute il 24 febbraio. Risulta, comunque, che tutte le sezioni siano state scrutinate, anche le 19 non caricate sul portaleElezioni della Regione. Gli uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dell'isola hanno verificato i verbali di 18 sezioni che avevano completato lo spoglio. Solo la sezione 6 di Villasor non l'aveva concluso e ha trasmesso il plico con le schede in tribunale a Cagliari, dove è poi stato perfezionato lo ...