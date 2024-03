«Sanremo è un’istituzione Devi solo rispondere “presente” e vai»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quello di Alessandro Cattelan è uno dei nomi papabili per2025. Dopo l’addio di Amadeus, sarà il conduttore 43enne a prendere il suo posto come padrone di casa del Festival? «Non ne so nulla» dice lui a Mara Venier che l’ha intervistato a Domenica in. Ma non nasconde che, se dovesse arrivare una proposta, la sua risposta sarebbe affermativa. Alessandro Cattelan, il nuovo taglio è “firmato” da Arisa X ...