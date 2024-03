San Leucio del Sannio | potenziato il trasporto pubblico verso Benevento

(Di lunedì 4 marzo 2024) Comunicato Stampa Il nuovo capolinea del pullman 14 bis della Trotta bus sarà operativo in via Vigne, da lunedì 11 marzo Il preannunciato potenziamento del servizio difra Sandelè realtà. Da lunedì 11 marzo, infatti, in via Vigne sarà operativo il nuovo capolinea del pullman 14 bis dell’azienda “Trotta bus”. La … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Pro Loco, persone di valore e di valori. Alife ospita l’insediamento del nuovo Comitato Unpli Caserta: Da soli non si va da nessuna parte! È l'impegno dell’UNPLI Caserta (Unione Pro Loco d'Italia) all’indomani dell’elezione del nuovo Comitato provinciale, ...clarusonline

Potenziato servizio TPL fra San Leucio del Sannio e Benevento: Il nuovo capolinea in via Vigne del pullman 14 bis dell’azienda ‘Trotta bus’ renderà molto più agevole il collegamento pubblico con Benevento per gli utenti sanleuciani, e in particolare per i ragazzi ...expartibus

San Leucio del Sannio, al via il nuovo capolinea del pullman 14 bis della “Trotta bus”: Sono intervenuti: per il Comune di San Leucio del Sannio, il sindaco Nascenzio Iannace e il presidente del consiglio comunale e consigliere delegato ai rapporti istituzionali Luigi Ciullo; per il ...sciscianonotizie