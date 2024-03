Samsung Galaxy A35 | nuove anticipazioni su design e hardware

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arrivanosul prossimoA35, che ne svelanoe scheda tecnica completa Il panorama degli smartphone di fascia media è in fermento e tra i modelli che si preparano a conquistare il mercato nei prossimi mesi c’èA35, protagonista di alcuneinteressanti. Vediamole insieme.A35:e display Dalle immagini trapelate in rete emerge unelegante e moderno, con un corpo sottile e leggero e un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Quest’ultimo garantirà un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, perfetta ...

