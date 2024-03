Sampdoria | UFFICIALE il nuovo organigramma societario

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laha comunicato con una nota sul sitoil cambio dicon la nomina delpresidente Laha comunicato con una nota sul sitoil cambio dicon la nomina delpresidente. COMUNICATO – «Nella giornata di oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di U.C.S.p.A. la cui nuova composizione è la seguente: Matteo Manfredi, presidenteRaffaele Fiorella, consigliere e CEOMaheta Molango, consigliere Nato in Svizzera nel 1982, da padre congolese e madre genovese, Maheta Molango è un ex calciatore professionista (con esperienze in Spagna, Germania e Inghilterra). Avvocato di diritto sportivo e ...