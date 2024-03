Saman Abbas | funerale in forma privata | Bisogna tutelare il fratello | speriamo di farlo entro Pasqua

(Di lunedì 4 marzo 2024) Reggio Emilia, 4 marzo 2024 – Saranno instrettamentei funerali di, quasi certamente a Novellara. E si spera di riuscire a organizzarli, anche se ancora mancherebbero all’appello alcune autorizzazioni fondamentali. Un altarino sorto in memoria della ragazza uccisa a Novellara Si sta dunque concludendo l’iter per le esequie della 18enne pachistana uccisa nel 2021 dalla famiglia perché si opponeva ad un matrimonio combinato. I funerali si svolgeranno però innon pubblica per– dal clamore e per la sua incolumità – ildi, principale accusatore dei parenti che sono stati condannati (ergastolo al padre e alla madre diche è ...

