Salvini | disegno per abbattere C destra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 4 marzo 2024) 15.29 "Come Lega andremo fino in fondo. Chiederemo chiarezza su chi ha dato ordine di spiare centinaia di persone illegalmente.Neanche in Unione Sovietica pezzi di Stato,Guardia di Finanza,magistratura e giornalismo di sinistra lavoravano giorno e notte per spiare, diffamare, sputtanare, scannerizzare".Così il leader della Legasul caso del dossieraggio di politici e vip. "Evidentemente c'è un sistema che vuolela Lega e il Centro.Vogliamo sapere chi c'è dietro e chiediamo una condanna a tutti i livelli".