Salvini | “Congratulazioni a Trump” | no comment dalla Casa Bianca

(Di lunedì 4 marzo 2024) ROMA – “Altri tre passi avanti per il cambio alla. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo, haato su Twitter-X la vittoria di Donaldai Caucus in Idaho dopo i risultati in Michigan e Missouri. Interpellata sulle frasi di, lacon un funzionario ha replicato con un gelido “”. Le dichiarazioni del leader della Lega sono arrivate all’indomani dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden durante il quale è stata ribadita la forte alleanza tra il governo italiano e l’amministrazione democratica. L'articolo L'Opinionista.

