Salvini | “Al lavoro entro 2024 per revisione sistema concessioni”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo,(Adnkronos) – "Sto lavorando personalmente con i tecnici del Mit a un'interadeldelleautostradali in tutta Italiail, l'obiettivo è garantire le manutenzioni necessarie senza gravare sulle tasche dei cittadini con un aumento dei pedaggi". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo,in occasione del via ufficiale i lavori del Tunnel subportuale di Genova. "Le concessionarie autostradali – sottolinea– legittimamente hanno utili miliardari, ridiscuteremo al tavolo questi utili miliardari e come reinvestirli a vantaggio dei cittadini, un po' come gli utili miliardari delle banche per le quali qualcuno a sinistra si era stracciato le vesti. ...