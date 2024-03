Salvezza Sassuolo | i numeri senza Berardi sono impietosi

E’ un momento drammatico in casa Sassuolo sotto l’aspetto sportivo per la situazione di classifica e umano dopo il gravissimo infortunio dell’attaccante ... (calcioweb.eu)

Non è bastato il cambio d’allenatore per il Sassuolo , che nello scontro diretto del Bentegodi contro il Verona ha rimediato l’ennesima... (calciomercato)

Sassuolo, senza Berardi i numeri sono “da rivedere”. Ma Carnevali è fiducioso: L’attualità vede però un Sassuolo in grande difficoltà, penultimo, dopo anni di gloria in Serie A che hanno portato la squadra anche a giocare l’Europa League. Adesso il club neroverde si sta giocando ...tag24

Sassuolo, Carnevali: "Chance di Salvezza superiori al 50%": L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento nella trasmissione "La politica nel pallone". Ha trattato il tema dell'infortunio di Berardi e ...gianlucadimarzio

Serie A: lotta per la Salvezza, ecco la corsa per non retrocedere: In particolare, il Cagliari, sotto la guida riaffermata di Claudio Ranieri, si appresta a giocarsi una partita chiave contro la Salernitana, in un incontro che potrebbe eliminare una delle dirette ...newsmondo