Salute | Cuda Ausl Piacenza | Ipoacusia pandemia silenziosa | abbattere lo stigma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Chiamiamo l'', anche nelle comunità scientifiche, perché se ne parla poco”. Ma “i numeri sono davvero impressionanti e le conseguenze in ogni fascia di età davvero terribili. In particolare sono in aumento le forme di, un miliardo e mezzo del mondo. Si tratta davvero di un tema molto importante. E' fondamentale averne cura, fare tanta prevenzione, che è diversa naturalmente a seconda delle fasce di età” e “loche la circonda”. Lo ha detto Domenico, direttore Otorinolaringoiatria, intervenendo in occasione del concerto ‘Sound Sensation – Musica senza barriere', con musicisti affetti da sordità, realizzato ...