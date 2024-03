Salute | Cuda Ausl Piacenza | Ipoacusia pandemia silenziosa | abbattere lo stigma

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Chiamiamo l’’, anche nelle comunità scientifiche, perché se ne parla poco”. Ma “i numeri sono davvero impressionanti e le conseguenze in ogni fascia di età davvero terribili. In particolare sono in aumento le forme di, un mil