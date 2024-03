Salernitana | Dia messo fuori rosa | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Boulaye Dia, attaccante della, è statodopo che ha rifiutato di entrare in campo con l’Udinese Boulaye Dia, attaccante della, è passato dai 16 gol all’anno scorso alle mille polemiche della stagione attuale. Il senegalese voleva a tutti i costi una cessione che non è arrivata, peggiorando drasticamente la. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo rifiuto ad entrare in campo a gara in corso contro l’Udinese. Una dinamica spiegata da Liverani nel post-partita che inizialmente aveva provato a gettare acqua sul fuoco escludendo a priori una esclusione dalla. Successivamente però lasembra aver optato per metterloe, ...