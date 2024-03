Sala: 'Summit con Inter e Milan per San Siro, interessa il progetto low cost'. Webuild: 'Stadio a San Donato Servono 8 anni': San Siro sì o San Siro no Il sindaco di Milano Beppe Sala non demorde e anzi continua a rilanciare sia a parole che nei fatti con l'opzione ristrutturazione del Giuseppe Meazza che oggi è la priorità ...calciomercato

G7 a Bari, scattano i primi divieti: Castello svevo e strade circostanti blindati per la delegazione Usa in vista dell’arrivo di Biden: Il capoluogo si prepara ad accogliere i grandi della Terra. Che nella tre giorni del Summit a Borgo Egnazia – dal 13 al 15 giugno - faranno ...bari.repubblica

San Siro, Sala bacchetta Cardinale: "Milan, c’è bisogno di chiarezza. L’Inter Interessata al restyling": Sindaco irritato per le dichiarazioni del patron rossonero sulla preferenza per il nuovo stadio a San Donato: "Meglio una risposta al Comune che un’intervista. La telefonata con il presidente Zhang è ...ilgiorno