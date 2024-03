Russia | Medvedev | “Minaccia nucleare cento volte più grande che nella guerra fredda”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – “Laprincipale ora è di un conflitto. Questapiùrispetto a quella del 1962, durante la crisi missilistica cubana”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitrinel corso di un forum dedicato ai giovani, come riportato da Tass. “Siamo onesti – ha affermato– allora non eravamo incon gli Stati Uniti, stavamo solo misurando le nostre capacità, niente di più, ma ora stanno combattendo contro di noi, guardate cosa sta succedendo”, ha detto. (FILES) A convoy of Ukrainian forces drives to Debaltseve, Donetsk region, on February 14, 2015. Fighting has raged on in Ukraine, throwing doubts ...