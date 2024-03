Rubano da un supermercato | bottino da 1000 euro Denunciati in provincia di Latina

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Nel pomeriggio del 1° marzo, un posto di blocco della Polizia Locale di Cisterna ha permesso di sventare un furto molto ben organizzato. Gli agenti nottavano, infatti, una Fiat Bravo che tentava tentando di eludere il controllo con una manovra repentina. La prontezza degli agenti ha permesso di individuare il veicolo presso undi Via delle Provincie, scoprendo a bordo due uomini con pregressi per furto e ricettazione. La vettura era colma di merce, sia alimentare che non, per un valore complessivo di oltre, merce che i due occupanti non sono stati in grado di giustificare. La collaborazione tra la Polizia Locale di Cisterna e quella diha permesso di risalire alla provenienza illecita di parte della merce, che risultava essere stata sottratta da un ...

