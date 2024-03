Royal Family | anche Camilla si prende una pausa

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pure la Regina siunaLa Reginasiuna settimana di vacanza. Sarebbe “esausta” per aver sostenuto da varie settimane tutti gli impegni reali da sola. In queste settimana ha infatti sostituito il Re Carlo III, impegnato con la convalescenza in cura per un tumore. Stando a quanto dicono i media britannici, da sola ha preso parte, in veste di capo della famiglia a ben 13 appuntamenti ufficiali. La Reginahapresenziato e rappresentato labritannica al funerale di Re Costantino di Grecia, padrino del principe William. Allo stesso tempo, molti sono preoccupati pure per lo status di salute di, che ormai ha 76 anni e ha tanti impegni da portare avanti. Come spiega Ansa, però ora, ...

