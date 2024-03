Rosmy presenta oggi “Quale Allegria” | una personale rivisitazione della canzone di Lucio Dalla

(Di lunedì 4 marzo 2024) in occasione dell’anniversarionascita di uno dei più grandi e amati protagonististoriamusica italiana. Il brano sarà poi parte del nuovo album in studio diin arrivo il 12 aprile

Rosmy, da oggi disponibile “Quale allegria” in ricordo di Lucio Dalla: In occasione del compleanno di Lucio Dalla, Rosmy pubblica una versione di "Quale allegria" realizzata in collaborazione con Beppe D'Onghia.spettakolo