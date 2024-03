Roma | donna incinta accompagna il marito in clinica e ha un malore | parto miracoloso a Monte Sacro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nascita miracolosa in unaprivata diha une medici riescono a farlarire. Nascita della bambina al Tiberia Hospital – Ilcorrieredellacitta.comnellaTiberia Hospital, situata nel quartieredi. I medici, pur non trattando le nascite dei bambini, hanno salvato la vita a una giovane mamma, che mentre si trovava nellaha avuto gravi complicazioni di. L’equipe medica, studiando attentamente il caso legato allae alla piccola, hanno deciso d’intervenire in uncesareo per salvare la vita di ...