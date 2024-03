Roma | disavventura per il Piotta a Porta Portese | “Mi è sparito il portafogli”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aveva raggiunto il mercato diin cerca di qualche vinile e, invece, nonostante abbia trovato quel che cercava al momento di pagare si è reso conto di essere stato derubato. Vittima dellaè il noto rapper conosciuto come il, all’anagrafe. Quando è andato per pagare ha scoperto di essere stato derubato Sembrava aver trovato qualcosa da comprare. Aveva raggiunto la cassa per pagare, ma quando ha messo le mani in tasca ha scoperto di non avere più ilfogli, era. Per fortuna il rapper aveva con sé solo 250 euro. Il danno più grande probabilmente sono i documenti contenuti nelmonete che ora dovrà rifare. Ilha ricordato di due giovani che si erano fermati a parlare con lui Quando poi ha ripercorso i ...