Roma | De Rossi può diventare Mister Futuro | i Friedkin studiano il rinnovo

Alla Roma di De Rossi basterà vincere altre quattro partite per fare più punti di quelli raccolti da Mourinho nelle prime venti... (calciomercato)

La cura De Rossi sta facendo meraviglie in casa Roma e fra tutti i calciatori revitalizzati dal tecnico su tutti spicca Lorenzo Pellegrini . Come riportato ... (calcionews24)

Bologna, 4 marzo 2024 - Continua il maltempo in Emilia Romagna , dove piove da giorni e preoccupa soprattutto la situazione di piena dei fiumi , sorvegliati ... (ilrestodelcarlino)

Roma, Friedkin ha praticamente deciso: avanti con De Rossi (Gasport): Roma, Friedkin ha praticamente deciso: avanti con De Rossi (Gasport) - A.S. Roma - Daniele De Rossi potrebbe essere l’allenatore dell’ AS Rom a anche per il futuro. &E... - Marione.net - La ControInfo ...marione

Klose: "La Lazio è stata il coronamento della mia carriera. Bayern in difficoltà, ma...": È tempo di Champions League. Presto si giocherà Bayern Monaco - Lazio, gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione. Per l'occasione, il grande ex ...lalaziosiamonoi

Monza Roma, il commento di Palladino: MONZA - Sconfitta eccessiva. Almeno nelle proporzioni. Il Monza uscito soccombente per 1-4 all' U Power contro la Roma ha subito un passivo ...monzaindiretta