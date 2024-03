Rolex vintage – passione e valore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel caso in cui esistono due elementi che sono costantemente di tendenza, questi sono la modae gli orologi lussuosi, perché ambedue formano un’unione perfetta se si riassumono nella ricerca di. Larisulta una marca intramontabile, preferita da chi, in realtà, ha unasfrenata per gli orologi lussuosi, e vuole indossare un’esemplare che, in pratica, può dare vita ad un grande classico, coniugabile con qualsiasi genere di outfit. In ogni modo, gli orologi risultano degli optional che adesso vengono utilizzati soprattutto perché rappresentano la tendenza del momento, e non per la loro concreta utilità, visto che quasi tutte le persone guardano l’orario sul cellulare che si portano dietro. Come ogni cosa che si rivela limitata, l’orologio è propenso ad essere un ...