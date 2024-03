Rogo di rifiuti pericolosi a pochi passi dal liceo | due arresti dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAppiccano undidalScientifico Statale “Gino Segre”, a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, e si allontanano alla vista dei, impegnati in servizi di controllo ambientale, che notano la colonna di fumo e li arrestano in flagranza. In manette sono finiti due rumeni, un 58nne e un 35enne, entrambi residenti in provincia di Caserta. Il fatto è accaduto in via Circumvallazione, dove idella Compagnia di Casal di Principe hanno visto del fumo nero e si sono recati sul luogo dell’incendio; qui hanno sorpreso i due uomini che si allontanavano dalappena acceso, li hanno fermati accertando che erano stati loro ad incendiare diversi tipi di ...