Rocco Casalino | “Insulti re bancarelle? Non ho paura | ma ora bersaglio facile ambulanti”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Risvolti pericolosi dal vergognoso attacco di Proietti, ringrazio Gualtieri per la solidarietà", afferma all'Adnkronos “Vado avanti per la mia strada, anche se gliche mi sono stati rivolti sono vergognosi e mi rendono unper tutti gli. Non ho, perché lanon la si ha quando si è nel