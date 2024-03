Roccaraso | Trofeo Italo Kühne e Criterium Pulcini per gli sciatori campani

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sport sci –e titoli regionali ciccioli, assegnati nel week end acon 700 atleti, 4 marzo 2024 – Fine settimana impegnativo per gli atleti del Comitato Campano pugliese che, nonostante le difficili condizioni di innevamento, hanno disputato ben tre gare nel fine settimana a, che hanno coinvolto oltre 700 atleti delle categorie Master (over 35 anni) e, (under 12). Domenica si è svolta la finale della XXII edizione del circuito MasterMind che assegna il, il Challenge perpetuo dedicato al giornalista sportivo, messo in palio dai figli Diana e Fabrizio e organizzato dallo sci club 0.40. Lo sci club romano “Czero6 “ha realizzato un poker ...

