Rocca dà la colpa Zingaretti | “Ha dato 500 milioni ai privati | io massacrato per letti ad anziani”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sulla Sanità del Lazio,attacca: "Nessuno ha detto niente sul fatto che ha500di euro ai. Io sono statoper 27perché ho cercato 500da dare ai nostri anziani per deflazionare i pronto soccorso".

Orrore ad Altavilla, scambio di accuse fra gli indagati e per Barreca una perizia psichiatrica “mediatica”: Tante le cose ancora da comprendere in una vicenda che resta avvolta nel mistero della follia umana o comunque del fanatismo criminale ...blogsicilia

L'avvocato di Carandente e Fina risponde alle accuse di Giovanni Barreca sulla strage di Altavilla Milicia: Le indagini sugli orrori della strage di Altavilla Milicia hanno raggiunto un nuovo step, che è quello delle reciproche accuse: l’avvocato Massimo Rocca, che difende Sabrina Fina e Massimo Carandente, ...notizie.virgilio

Nidi, Fdi: Gualtieri non ha maestre in piano assunzionale Roma: Roma, 27 feb. (askanews) – “Presentare il 14 febbraio una richiesta di proroga delle graduatorie scadute al 31 dicembre, quando il decreto Milleproroghe è stato votato il 19 febbraio, sa di presa in g ...askanews