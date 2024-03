Ritrovato senza vita l’uomo che cantava col suo amplificatore nel cuore di Napoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutopurtroppoche girava cantando con il suonel centro storico di, che dal 22 febbraio non era tornato nel suo alloggio. E’ suo il corpoil giorno dopo nel quartiere Chiaia. Condoglianze ai familiari che avevano pubblicato per lui un appello sul sito e i social di “Chi l’ha visto?”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il corpo ritrovato dalla Polizia di Stato. In corso di accertamento le cause del decesso.Continua a leggere (fanpage)

I militari della locale Tenenza sono accorsi sulla spiaggia per avviare le indagini ed effettuare i primi rilievi L'articolo Castel Volturno , nudo e senza ... (teleclubitalia)

Bayern – Tuchel spietato dopo la gara del Friburgo: “Molto indisciplinato”: Friburgo Il Bayern Monaco non riesce a ritrovare la fiducia sperata a Brisgovia nella prossima partita di Champions League contro la Lazio Roma, ma dopo ...toscanacalcio

Fuggono dall’ospedale con il figlio neonato: Ritrovato dai Carabinieri in Maremma: senza la dovuta autorizzazione ed in mancanza dei previsti controlli medici in favore del nenonato, che aveva appena 7 giorni di vita. Le indagini I militari, prontamente intervenuti, hanno ...grossetonotizie

Dopo due sconfitte il Brescia Calcio Femminile ritrova la vittoria: Si è conclusa con una vittoria per 2-1 la sfida tra Brescia Calcio Femminile e Ravenna Women, al Centro Sportivo Mario Rigamonti a Buffalora.elivebrescia.tv