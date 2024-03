Ritrovato il neonato portato via dall'ospedale di Pisa. E' con i genitori

(Di lunedì 4 marzo 2024) Grosseto, 4 marzo 2024 – E’ statoin provincia di Grosseto dai carabinieri il bambino di pochi giorniviaSanta Chiara didopo la nascita dai. Il piccolo era con mamma e papà in un comune della provincia. Sta bene e allo stato attuale delle cose non ci sono indagati o provvedimenti nei confronti dei. Non si configurano infatti reati. Le condizioni del piccolo sono buone e il motivo delle ricerche era principalmente proprio per le condizioni del piccolo, che era sottoposto ad alcune cure.

