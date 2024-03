Ritorno sulla tv nazionale per la showgirl argentina?

Chiara Ferragni dovrà presto rompere il silenzio pubblico su tutte le «sfighe» che la perseguitano negli ultimi mesi, come le ha chiamate lei stessa in una ... (open.online)

D alla legge che inasprisce le pene per chi aggredisce il personale scolastico fino ai nuovi percorsi abilitanti passando per il ritorno ai giudizi alla scuola ... (orizzontescuola)

Successi (e Congressi) effimeri: Buongiorno, e bentornati a bordo di questa newsletter. Oggi partiamo dal successo effimero di Nikki Haley nelle primarie di Washington D.C. dall’altrettanto effimero Congresso cinese che per la prima ...corriere

Rocambolesca sconfitta della Gea Basketball Grosseto sul campo dell’Audax Carrara (82-76): Audax Carrara-Gea Grosseto 82-76 AUDAX CARRARA: Lulli 29, Caruso, Ramirez 18, Morillo 16, Volpi 12, Mezzani 3, Castigliego 1, Tonarelli, Evangelisti. All. Castelli. GEA GROSSETO: Fanelli 17, ...grossetosport

Torna di nuovo in città nonostante il divieto e non vuole pagare l'estetista: I militari, giunti sul posto, hanno trovato la 28enne e la titolare del negozio ... Infatti, la donna ha a carico un foglio di via obbligatorio con divieto di Ritorno nel capoluogo per quattro anni.laprovinciacr