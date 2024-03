Ricercato all' estero ma era a Palermo | catturato Vassoio | boss latitante dal 2021

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo cercavano anche all', ma Giuseppe Auteri alias "", si nascondeva in un appartamento vicino alla stazione centrale, in via Recupero, una traversina di via Oreto, dove è stato scovato edai carabinieri del Roni (Reparto operativo nucleo investigativo), le cui indagini sono...

Latitante Tedesco Catturato dalla Polizia in Provincia: Ricercato per Rapina Aggravata: Un latitante tedesco di 33 anni, oggetto di una caccia all'uomo durata tre mesi su mandato europeo ... Secondo quanto riportato, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine in Germania, era Ricercato dal ...abruzzo24ore.tv

Era Ricercato per traffico di esseri umani: arrestato all'aeroporto Catullo di Verona: Stava tentando di imbarcarsi per raggiungere Birmingham, in Inghilterra. L'uomo, un cittadino nigeriano di 43 anni, è stato arrestato per traffico di esseri umani dalla Polizia di Frontiera ...rainews

Ricercato per traffico di esseri umani, arrestato a Verona: Un cittadino nigeriano di 43 anni è stato arrestato per traffico di esseri umani dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto "Catullo" di Verona, mentre tentava di raggiungere la cittadina inglese di ...ansa