Replica La Promessa in streaming puntata del 4 marzo 2024 | Video Mediaset

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi lunedì 4, con la soap spagnola La. Nellaodierna costretta a cedere al ricatto di Beatriz, Martina organizza un picnic con Curro. Su una rivista di moda, Maria trova un modello per il suo abito da sposa e le sue amiche studiano il modo per realizzarlo senza grosse spese. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

La Promessa, trame spagnole: Manuel indaga su Abel, Petra affronta Cruz: Nei nuovi episodi spagnoli della soap Petra chiede delle spiegazioni alla padrona Cruz, Manuel è convinto che Abel non sia stato sincero ...it.blastingnews

La Promessa, trame Spagna: Jana rivela a Curro di essere sua sorella: A breve nella soap La Promessa Jana rivelerà a Curro che lei è sua sorella. Sarà una notizia sconvolgente per il giovane, anche se lui già sapeva di non essere figlio il di Lorenzo ed Eugenia.it.blastingnews

"Nè mimose nè spogliarelli". Max Angioni promette risate: Non porterà mimose Max Angioni, non farà spogliarelli ma alle donne, per l’8 marzo al teatro dell’Aquila, promette risate che sono come medicine. È uno dei volti più noti della comicità italiana, un t ...ilrestodelcarlino