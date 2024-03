Renato Zero in tour da Firenze | «Qui un altro battesimo per me» Poi Roma | Bari e Napoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Al via daAutoritratto – I concerti evento,diin scena con oltre tre ore di show per oltre trenta brani in scaletta. Prodotta da Tattica, dopo il capoluogo toscano, lanée proseguirà ae si aggiungono due nuovi appuntamenti speciali a. Una scelta, quella di partire da, voluta dallo stesso. “Qui ci furono gli albori di una professionalità che si annunciò al Palazzo dei Congressi e mi diede così l’opportunità, grazie alla Toscana, di poter espandere il mio messaggio musicale attraverso il paese. E di cominciare ad allevare i miei amatissimi e sorcini”, spiega. “, quindi, per me oggi è un...

Oltre 50 anni di carriera e mai fermo. Mente sempre accesa, voglia di scrivere e far musica e soprattutto di andare in tour . Dopo aver pubblicato l’album ... (ilfattoquotidiano)

Renato Zero è partito in tour a Firensze e Roma per portare il suo album "Autoritratto". Ai giornalisti ha parlato del pubblico, del passato, della pensione ... (fanpage)

Firenze , 3 marzo 2024 – Cinque date di cui due sold out. Renato Zero è amatissimo in Toscana e i concerti di Firenze , ben cinque date, hanno scaldato i cuori ... (lanazione)

Ascolta " Renato Zero , Autoritratto live " su Spreaker.Fermarsi non si è fermato mai, la sua vita è un tour da un palcoscenico all’altro; un tour iniziato, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Fermarsi non si è fermato mai, la sua vita è un tour da un palcoscenico all’altro; un tour iniziato, racconta, quando aveva 13 anni, ed è in ... (seriea24)

Renato Zero, «Autoritratto - I concerti evento»: annunciate due nuove date a giugno: Oltre 30 brani in scaletta, tra grandi classici e perle rare, e più di tre ore di show, inframezzate da video, visual, e un medley dance per far ballare il pubblico di un Nelson Mandela ...ilmessaggero

Renato Zero, il debutto del tour a Firenze: "Ho scelto l'essenziale": Roma, 3 mar. – “Se lo dici lo devi fare! Se uno lancia una moneta deve essere o testa o croce… la cosa più elegante, per quello che mi riguarda, sarebbe scendere dal palco, un 24 febbraio che ne so… d ...informazione

L’abbiatense Fabrizio "Bicio" Leo ancora in tour con Renato Zero: Lo sa bene Fabrizio Leo, universalmente noto come Bicio, chitarrista abbiatense che in questi giorni è tornato sui palchi più important d’Italia a fianco di uno degli artisti più iconici della musica ...vigevano24